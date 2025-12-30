IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
24 и 22-годишни са жертвите на бруталната катастрофа край Търново, изпреварвали в завой

Другите пътници в автомобила са в тежко състояние

Снимка: Facebook

Снимка: Facebook

Черна Нова година ще посрещат в Килифарево след жестока смърт на двама млади мъже от градчето в катастрофа снощи на Присовските завои.

Трагедията се разигра около 19:40ч. след южния изход на Велико Търново, посока Дебелец и Прохода на Републиката. Лек автомобил БМВ с плевенска регистрация, управляван от 24-годишен шофьор, навлиза в насрещната лента при двойна непрекъсната линия и се забива челно в турски товарен автомобил "Волво" с прикачено полуремарке.

В смазаната до неузнаваемост немска кола на място загиват водача и 24-годишен негов спътник на 22 години. В автомобила са пътували още двама млади мъже от Килифарево, на 22 и на 23 години. Първият е с разкъсан далак, настанен е в МОБАЛ Велико Търново с опасност за живота. Вторият също е настанен за лечение с фрактури, без опасност за живота, уточниха от полицията.

Водачът на товарния автомобил е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за настъпване на ПТП са в процес на изясняване.

В РУ Велико Търново е образувано досъдебно производство.

