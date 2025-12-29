IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама загинаха след тежка катастрофа в Хаинбоаз

Сблъсъкът е възникнал между лек автомобил и тежкотоварен камион

29.12.2025 | 20:57 ч. Обновена: 29.12.2025 | 20:58 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души загинаха, а други двама са ранени при тежко пътнотранспортно произшествие, което напълно блокира движението през Прохода на Републиката - Хаинбоаз, предаде  БГНЕС. 

Сигналът за инцидента е получен около 19:30 часа. Сблъсъкът е възникнал между лек автомобил и тежкотоварен камион (ТИР) на пътя Велико Търново – Гурково, в района на "Присовски завои".

По първоначални данни на място са загинали водачът на лекия автомобил и негов спътник. Други двама души са транспортирани спешно във великотърновската болница, като единият от тях е в тежко състояние.

Към момента трафикът в участъка е спрян за извършване на огледи и изясняване на причините за сблъсъка.

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец. Тежкотоварните изчакват на място.

