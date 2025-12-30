Търговците постоянно повишават цените, нужен е постоянен контрол

На 1 януари ще осъмнем в Еврозоната. Има притеснения относно това ще успеят ли хората да се справят с новата валута и с увеличените цени на стоките и услугите.

Спекулативно трупане на печалба преди еврото

"Много преди въвеждането на еврото започна спекулативно трупане на печалба от търговците вследствие на нарушаване на нормативната база. Тя предвижда цената да се обявява за единица мярка. Кофичка кисело мляко варира от 370 до 500 грама. Потребителят се води от цената. Дава съгласие да купува на 1,50 лв. с грамаж за 400 грама, като не знае каква е цената за килограм. Така дава своето съгласие пред търговците цените да растат", заяви бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев в "България сутрин".

Задълженията на търговците да обявяват цените за литър или килограм не се проверяват от контролния орган, алармира той.

Контролният орган следи цените на услугите и проверява фризьорските салони, даде ироничен пример Алипиев.

"Всички казват, че цените растат. На мен не ми става по-евтино в магазина. От година и половина не съм чул КЗП да прави проверки в хранителните магазини, свързани с правото на информация на потребителя. Не може само КЗП да контролира", подчерта бившият шеф на КЗП пред Bulgaria ON AIR.

Той обърна внимание, че търговците постоянно повишават цените постепенно, а контролът трябва да се упражнява регулярно.

По думите му основният закон за защита на потребители трябва да осигурява правото на потребителя да взема информирано решение.

"Не разбрах от проверките дали се дават предписания, или се налагат санкции. Ако КЗП прецени, че има необосновано повишаване на цената, тя ще наложи санкции. Има субективен фактор, комисията трябва да прецени дали дадените данни са основателни за повишаване на цената", обясни Алипиев.

Потребителите да се пазят от злоупотреби

Той посочи още, че в сайта "колко струва" липсва информацията за единица мярка. Според сайта няма покачване на цените, отбеляза гостът.

Колкото и да се пазят, ако са без защита от контролните органи, потребителите винаги ще попадат в капаните на търговците, предупреди Алипиев.

Според него ще има предпоставки за злоупотреби в периода на плащане с двете валути - лев и евро. Българите са доста адаптивни, отчете бившият шеф на КЗП.