Караджов проведе разговор с гръцкия си колега заради блокадите на границата

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с министъра на инфраструктурата и транспорта на Република Гърция Христос Димас, във връзка с продължаващите блокади от страна на гръцките фермери на гранични пунктове и основни пътни артерии между България и Гърция.

По време на разговора Караджов изрази сериозната загриженост на българската страна от ескалиращите протести, които продължават повече от месец и водят до образуването на дълги колони от товарни автомобили на българска територия, значителни икономически загуби и сериозни затруднения за българските превозвачи.

Той подчерта, че блокадите не само нарушават свободното движение на стоки и хора в рамките на Европейския съюз, но и оставят стотици шофьори да чакат с часове при тежки зимни условия. Вицепремиерът в оставка отбеляза, че е необходимо в най-кратки срокове да бъде намерено решение на ситуацията, тъй като продължителните блокади имат тежко отражение върху транспортния сектор и веригите на доставки в региона.

Гръцкият министър Димас заяви, че страна му добре осъзнава проблемите, които настоящата ситуация създава за съседните държави и активно търси решение. Той информира, че министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис лично следи ситуацията и е отправил покана за среща с представители на фермерите още преди две седмици, като се очаква техният отговор в най-близко време. По думите на Димас, желанието на гръцкото правителство е въпросът да бъде решен възможно най-скоро, при запазване на добросъседските отношения между двете държави.

По време на разговора Караджов поиска от министър Димас изложените от българска страна съображения да бъдат предадени на представителите на протестиращите, както и да бъде заявено желанието му за лична среща с тях.

Целта на подобна среща е да бъдат обсъдени възможни решения, които да отчитат интересите на всички засегнати страни – българските, гръцките и другите чуждестранни превозвачи – и да гарантират предвидимост, безопасност и непрекъснатост на транспортните връзки между България и Гърция.

Във връзка със заявените намерения за пълно затваряне на границата за период от 48 часа, министър Караджов постави въпроса за осигуряване на временни прозорци и маршрути за преминаване на тежкотоварните автомобили, като подчерта, че гарантирането на проходимост е от ключово значение за ограничаване на икономическите щети и предотвратяване на сериозни смущения в международния транспорт.