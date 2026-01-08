IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Торнадо премина край Ямбол

Нанесените материални щети са значителни

08.01.2026 | 14:50 ч. 3
Снимка: Meteo Balkans

Силна буря, разразила се в ранните сутрешни часове, е причинила сериозни щети в село Меден кладенец, община Тунджа, област Ямбол.

По данни на очевидци атмосферното явление е било изключително интензивно и е наподобявало смерч, като силните пориви на вятъра са нанесли значителни разрушения.

На място са установени множество пречупени електрически стълбове, както и повреди по електропреносната мрежа, което е довело до проблеми с електрозахранването в населеното място. Част от инфраструктурата е сериозно засегната, а възстановителните дейности продължават, пише Meteo Balkans.

Към момента няма информация за пострадали хора, но нанесените материални щети са значителни. Очаква се компетентните институции да извършат оглед на засегнатите райони и да изяснят точния характер на явлението, както и мащаба на пораженията.

Местните власти призовават жителите да бъдат внимателни, да избягват приближаване до повредени електропроводи и да сигнализират при установяване на нови щети.

торнадо Ямбол Меден кладенец
