Новини Днес | 110

АПИ: Над 480 снегопочистващи машини обработват пътищата

Интензивен снеговалеж е имало в областите Враца, Монтана и Ловеч

08.01.2026 | 18:56 ч. 2
БГНЕС

Общо 489 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища, съобщиха от пресцентъра на АП). В следващите часове трасетата ще се третират основно против заледяване, посочиха от пътната агенция и добавиха, че падането на температурите и спирането на снеговалежа създават условия за обледеняване на пътищата.

Слаб сняг вали в шест области, както и по планинските проходи. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по пътя Шипково – Рибарица и Троянския проход поради снегопочистване. 

В област Враца по пътя Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост. Временно трафикът по пътя Варна – Добрич на моторни превозни средства над 12 т е спрян поради намалена видимост и снегопочистване.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите, посочиха още от АПИ и уточниха, че за повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. 

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, поясниха от агенцията.

АПИ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.


Най-интензивен снеговалеж е имало в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи. Републиканските пътища се обработват от 261 снегопочистващи машини.

