Над 800 проверки са извършили екипите на НАП от началото на годината

Различни са нарушенията

06.01.2026 | 20:42 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Над 800 проверки са извършили екипите на НАП от началото на годината. Следят се основно две неща - касовите бележки и за необосновано покачване на цените. Това заяви за Нова телевизия Евгени Нанков, заместник - изпълнителен директор на НАП.

„Необоснованото вдигане на цените на стоките и услугите е такова, което не е въз основа на обективни икономически фактори. Тоест, един търговец предлага стока или услуга до края на миналата година на определена цена и изведнъж, с влизането на страната в еврозоната и въвеждането на еврото, стойността на стоката или услугата е променена, без да има икономически причини за това”, обясни Нанков.

От началото на работната седмица в НАП са постъпили изключително много сигнали за това. Приходната агенция вече е издала 27 наказателни постановления за 135 000 лева.

„Различни са нарушенията. Част от тези санкции са именно за необосновано покачване на цените”, каза Нанков.

НАП цени проверки касови бележки
