Петър Диков: На главния архитект се отнеха много от правомощията

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка - този ход отвори повече въпроси, отколкото даде отговори.

"Конкурсът за архитект на София много се забави. Нямаше изисквания за дискусия, идеи за развитието на София. Направиха се много странни стъпки от кмета на София. На главния архитект се отнеха много от правомощията", коментира бившият архитект на столицата Петър Диков в предаването "Денят ON AIR".

Той подчерта, че основното задължение на главния архитект е да има идеи за развитие на града.

"Срамен е начинът, по който беше назначен и беше освободен главният архитект на София", заяви арх. Диков пред Bulgaria ON AIR.

Бившият архитект на София призна, че не е привърженик на високите сгради.

"Николай Хайтов казва, че ако градът е хор, който пее задружно песен, високите сгради са като хористи, които ни в клин, ни в ръкав викат "ура", даде пример арх. Диков.

Той заяви, че не е и никога няма да бъде член на политическа партия.

"След като напуснах, се върнах към моята професия - проектирането", уточни арх. Диков.

Проблемът с презастрояването

"Основният проблем на градоустройството е, когато се работи на парче, за отделен парцел. Стараех се да се правят цялостни планове", сподели архитектът.

Относно презастрояването той каза, че трябва да започне да се мисли за града като организъм - да не се строят само сгради, а да се обърне внимание и на инфраструктурата.

"Цариградско шосе" не издържа на натоварването. Задръстването започва още преди мола. Не се направи почти нищо за надграждане на инфраструктурата, която трябва да обслужва това строителство", алармира арх. Диков.

Според него метрото е най-големият градоустройствен успех за последните години.