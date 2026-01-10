IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Затварят пътищата към хижа „Алеко“ и Златните мостове на Витоша в събота и неделя

Причината е очакваният снеговалеж, съобщиха от Столичната община

10.01.2026 | 08:51 ч. Обновена: 10.01.2026 | 09:54 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Пътищата към хижа „Алеко“ и Златните мостове ще бъдат затваряни временно от 10:00 до 15:00 ч. през почивните дни заради очаквания снеговалеж и много ниски температури, съобщиха вчера от Столичната община. 

Градският транспорт ще се движи по разписание. 

Тази сутрин обаче беше съобщено, че временно са спрени автобусите до планината – линии 61, 63 и 66. Автобусите от линии 61 и 63 се движат до местност “Бялата чешма“.

Мярката цели да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника, както и да предотврати инциденти и блокиране на пътната мрежа. 

От Столичната община призовават гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и да спазват въведените временни ограничения. Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени, се посочва още в съобщението.

За София днес е в сила предупреждение от втора степен – оранжев код, за валежи от дъжд и сняг. В планините ще е облачно и с валежи от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около -3°.

