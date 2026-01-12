Панчугов: Третият мандат ще е сигнал за партньорство в бъдеща партия на Радев

В парламента вече няма дори управляващо мнозинство, на мнение е политологът Христо Панчугов и добави, че без съмнение трябва фундаментална смяна в начина, по който се управлява държавата. “Камъкът е в двора на политиците”, добави политологът.

Според Панчугов връчването на третия мандат от страна на Радев може да се тълкува като сигнал за потенциално партньорство на президента в бъдещата политика.

“Има поне три политически формации, които са на ръба на влизане в следващия парламент – ИТН, МЕЧ и "Величие", които са с неясно политическо бъдеще. Всяка от тях би била потенциално щастлива да се закачи за успешен президентски проект. Ще се търси легитимация през доверието, което носи Румен Радев”, коментира политологът в предаването "Преди всички" на БНР.

Според него пред държавния глава са два варианта - или да търси "радикална заявка" като даде политически знак, или да връчи мандата "комфортно и удобно" на някой безпроблемен, "но няма безпроблемни, което прави ситуацията още по-сложна за президентската институция".

На този фон, в ситуация, в която изглежда, че всичко е подредено, за да се роди най-накрая обсъждания от 4 години президентски проект, президентът изглежда колеблив, коментира Панчугов.

“Няма кампания, която да може да преодолее липсата на политически смисъл и на политическо лидерство, посочи той и допълни, че вижда "продължаваща радикализация”, добави политологът.

Служебен премиер

По темата със служебния премиер Панчугов отбеляза, че "ПП-ДБ нямат други партньори, освен потенциалната формация на Радев", но "би било странно, ако Андрей Гюров приеме номинацията", защото неяснотата около неговия статус би поставила евентуално управлявано от него правителство в нелегитимност.