Слави Трифонов: София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история

София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история, написа лидерът на ИТН Слави Трифонов във Фейсбук.
"Недоволни граждани на София донесоха боклука си пред кметството. Това е такъв срам и е толкова тъжно за хората, които са принудени да живеят в боклук. От няколко месеца София е затънала в боклук. Прилича на сметище. Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца",пише още Трифонов. "И вината за всичко това носи един-единствен човек - заемащият длъжността кмет, Васил Терзиев. Проблемът с боклука беше създаден от него, задълбочен от него и продължаващ заради него. Имаме късмет, че е зима и температурите са отрицателни, защото иначе вече щяха да са пламнали епидемии".
"Всъщност той може и да се кичи с тази титла - кмет,
но нито я заслужава, нито я изпълва със съдържание, защото се провали в основната си задача - да се грижи за този град и хората в него. Всички в София живеем обективно по-зле, откакто този човек зае тази длъжност. Първо - направи незаконни промени в централните столични улици и предизвика хаос в движението. Второ - затрупа града с планини от боклук. И трето - падна 2 сантиметра сняг, не го чисти и когато човек ходи по улицата, трябва да се чуди дали към магазина или към работата си отива, или върви към болницата", посочва Трифонов.
"София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен. Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо - да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!", написа Трифонов.