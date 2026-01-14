IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Делян Пеевски с честитка към ромите за Банго Васил

Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност, заяви той

14.01.2026
Ромската Нова година - Банго Васил е символ на новото начало, на надеждата и на вярата в по-доброто утре. Така започва поздравът на лидера на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски към ромската общност.

Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност. Бъдете свободни, активни и отговорни граждани – защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество.

Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало.

Честит празник!

