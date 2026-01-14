В планините е облачно, мъгливо със силен до бурен вятър

Лоши са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в планините е облачно и мъгливо със силен до бурен вятър във високите части. Температурите са от минус три до минус осем градуса.

Съоръженията по курортите работят, посочиха още от ПСС пред БТА.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ над планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Ще духа силен, по високите части до бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.