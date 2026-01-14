Приеха "Антиспекула", временно ще има пределни надценки на основни стоки

Временно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда приетият на първо четене от парламента Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги. Вносители са Нина Димитрова от „БСП-Обединена левица“ и група народни представители от различни парламентарни групи.

"За" бяха 167 народни представители - ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест", "Величие" и един нечленуващ в парламентарна група депутат. Против бяха единствено от "Продължаваме промяната-Демократична България" (22 народни представители). Двама депутати се въздържаха - един от ПП-ДБ и един от АПС.

Мерките включват определяне на максимални цени при търговия на дребно, както и пределни надценки. Връщане на максималните цени на определено ниво, обявяване на ценови листи на сайта на задълженото лице, задължително редовно или периодично предоставяне на данни за цените, също са сред записаните мерки, както и забрана за увеличаване размера на такси или въвеждане на нови.

Мерките се прилагат в периода на въвеждане на еврото у нас, който започва един месец след датата на влизане в сила на решението за приемане на еврото и приключва дванадесет месеца след въвеждането му. Периодът на прилагане на отделни мерки може да бъде съкращаван или удължен при необходимост с решение на Министерския съвет.

Мерките се прилагат по отношение на основните хранителни стоки и услуги от първа необходимост, таксите и комисионните на банките, на предприятията за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за продукти от нефтен произход, лекарства, отпускани без лекарско предписание, и др., стоки и услуги, определени с решение на МС, записаха депутатите.

В създаденото приложение за антиспекула има постъпили много сигнали за нарушения, ако процесът не бъде овладян своевременно, ще доведе до още по-голямо обедняване и сериозно социално напрежение, обясни Нина Димитрова, един от вносителите. Законопроектът предвижда именно мерки срещу спекулата с цените, а не да се действа постфактум, подчерта тя. Този закон не е срещу бизнеса, а срещу спекулата, в защита на българските домакинства, на техния стандарт, изтъкна депутатът.

Петър Петров от „Възраждане“ упрекна БСП в демагогия. Той отбеляза, че те една година са управлявали и обслужвали "Ново начало". БСП имаше вицепремиер и социален министър, прие вдигане на осигурителните вноски и максималния осигурителен праг, в момента казва, че законопроектът не е срещу бизнеса, добави Петров, цитиран от БТА. По думите му вносителите се опитват да предложат законопроект, който няма да постигне нищо, защото това, което се предлага, е неработещо, опит за популизъм преди изборите. Ако БСП искаше да препятства по-дълбокото обедняване, най-големите негативи от въвеждане на еврото, имаше една година да препятства влизането в "клуба на богатите", смята Петров. Затова, според него, подобни опити трябва да бъдат разобличени пред българското общество и то да види, че това, което се предлага, е просто опит за политическо оцеляване на една парламентарна група., която е предала надеждите на гражданите, които са искали да бъдат питани дали да бъдат „набутани" в еврозоната.

Колегата му Цончо Ганев обвини депутатите от БСП, че не са честни. Заради използвани обидни квалификации той получи забележка от председателстващия заседанието Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

След като постоянно лъжете вашите избиратели, нямате никакво морално право да давате оценки на други партии, в момента си търсите оправдание, за да не направите нито едно фактическо действие, с което да защитите потребителите, обърна се към "Възраждане" Атанас Атанасов от „БСП – Обединена левица“. Не сте написали и една запетайка в политическата история на България, може само да лъжите хора срещу ваксините, но самите вие ваксинирани, срещу еврото, но със сметки в евро, коментира той.

Ивайло Шотев от „Продължаваме промяната-Демократична България“ посочи, че още първата седмица от работата на НС се предлага да се откажем от свободния пазар и да се върнем обратно към плановата икономика, което удря лоялните търговци и потребители. Спекулата не се бори с изкуствен таван на цените, а с конкурентност, прозрачни регулатори, обясни депутатът . По думите му се върви към икономика на дефицит, стоките изчезват от магазините. Фирмите прибягват до промяна на продуктите, за да изпълнят плановете си. По-големият проблем е, ако тези цени принудят производителите да променят качеството, да търсят заместители на стоките, посочи Шотев. По думите му, цената ще бъде платена от потребителите с цената на здравето им. Ако се тръгне към подобни мерки, това се прави през МС и за кратки срокове, а не със законодателни инициативи, подчерта депутатът.

Габриел Вълков от левицата отбеляза, че в този парламент липсва воля да се регулират цените и услугите, спекулира се дори и със здравето на хората. Тази седмица внесох сигнал до министъра на здравеопазването, до НАП, КЗП, защото големи компании вдигат цените на лекарства, които са животоспасяващи. Вълков даде пример, че около 800 хиляди души са с диабет, лекарствата за тях скачат с 15%, затова този закон е много важен и НС трябва да го приеме.

Мартин Димитров от ПП-ДБ нарече законопроекта „пушилка“. Въпросът е откъде дойде голямото увеличение на цените – от взимането на огромни заеми и наливането им в икономиката, посочи той. Вие от БСП сте част от управляващата коалиция, взимате 19 млрд. лв. заеми през 2025 г., наливате ги в икономиката и после казвате сега ще ви напишем закон за антиспекулата, изтъкна Димитров. ГЕРБ също сте виновни за това, вие заедно с „Има такъв народ“, „ДПС-Ново начало“ сте уникално леви, каза депутатът. Допуснахте грешка и с работата на КЗК, тя трябваше да се занимае с картелите, злоупотребите, продължи Мартин Димитров. Вие избрахте състава на този регулатор, трябваше да кажете какво свърши Комисията, какви са резултатите, посочи той. По думите му системният тормоз срещу бизнеса през последните месеци – глоби, натиск, също вдигат цените, той се калкулира в тях.

Димо Дренчев от „Възраждане“ в реплика припомни, че взимането на големи заеми е тръгнало от Асен Василев. Този законопроект е на Мая Манолова, която търсеше подкрепа от други парламентарни групи, защото БСП не са я подкрепили, добави той. Ако ограничите надценките, това води до дефицит, предупреди още депутатът. Според него е добра идея ограничаване на банковите такси и мобилните оператори.