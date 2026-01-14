Политическите партии са в криза, не знаят какво се случва с гражданите

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) получи втория проучвателен мандат от президента Румен Радев за съставяне на правителство.

От коалицията върнаха мандата неизпълнен.

Промените в Изборния кодекс остават един от големите въпроси.

"В момента е изключително важно какво законодателство ще бъде прието от отиващото си Народно събрание (НС), защото то ще зададе рамката, в която ще действа служебният кабинет", коментира политологът Атанас Радев в предаването "България сутрин".

Социалният антрополог доц. Валери Личев изрази надежда да се отвори пространство на фона на масовото опростачване, в което да се появят личности, говорещи културно и печелещи доверие чрез съответствие между думи и дела.

"Много от темите се разглеждат повърхностно. Не се говори по същество – с аргументи, политики и реални инструменти за участие. Политическите партии са в криза, защото не знаят какво се случва с гражданите", заяви Радев.

По думите на политолога партиите изпитват сериозни затруднения в общуването с хората на терен, а представителството чрез политическите формации започва да куца.

Доц. Личев прогнозира пред Bulgaria ON AIR, че служебно правителство ще организира и ще проведе предстоящите президентски избори.

Атанас Радев постави въпроса:

Дали президентът Румен Радев има намерение да "слезе на терен".

Политологът допълни, че системното поведение на президента – два мандата, белязани от критики към управляващите – говори за президентска република.

"Ролята на социалните мрежи е изключително голяма, а младите хора все по-често се организират именно чрез тях", подчерта Атанас Радев.

В заключение доц. Валери Личев изрази мнението, че шансовете за съставяне на редовно правителство в настоящата политическа обстановка са много малки.