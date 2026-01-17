Четирима загинаха в пожари за денонощие

Общо 60 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, като има четирима загинали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР.

Пожарникарите са реагирали на 94 сигнала за произшествия.

Пожарникарите са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 при катастрофи в транспортни средства, 1 битови или промишлени инциденти, 20 техническа помощ.

Лъжливите повиквания са две.

При пожар вчера в апартамент в столичния кв. "Свобода" загинаха жена на 75 години и двете ѝ дъщери - на 47 г. и на 52 г. Пострадал е мъж на 48 г. Извършена е евакуация на 15 души от живеещите в блока, в който е станал пожарът. Причината за пожара е късо съединение от включено зарядно устройство в контакт.

Вчера в 14:20 часа в пожарната в Разград е получено съобщение за пожар с в къща на ул. „Дунав“ № 4 в с. Свещари, общ. Исперих, обл. Разград. При пожара е загинал мъж на 59 г. Причината за възникване на пожара е късо електрическо съединение в ел. удължител (макара).