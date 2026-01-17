Крадци с маски обраха магазин в центъра на София посред бял ден ВИДЕО

Двама маскирани ограбиха скъп магазин с маркова стока в центъра на София посред бял ден. Това става ясно от кадри, качени в социалните мрежи.

Ето какво пишат от магазина, който се намира на бул. "Витоша" 80:

На 16.01.2026 г. в 17:07 ч., в рамките на няколко секунди, в магазина ни на бул. Витоша 80, София, беше извършена кражба.

Двама младежи, облечени в черни дрехи с качулки, влизат в обекта и задигат всичко, което е било пред тях. Нашата продавач-консултантка реагира незабавно и се опитва да ги подгони, но за съжаление без успех.

Публикуваме видеото с надеждата някой да разпознае извършителите.

Ако имате каквато и да е информация или сте виждали тези лица, моля свържете се с нас на: +359 898 575 533.

Полицията е информирана и действа по случая.

Също така апелираме към всички търговци в района на бул. Витоша да бъдат изключително предпазливи, особено спрямо млади момчета, облечени в черни дрехи и с качулки.

Благодарим предварително за съдействието и споделянето.