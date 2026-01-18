Психолог обяснява защо новогодишните ни обещания се провалят

Началото на всяка година идва с нови цели и надежда за промяна. Формулата "нова година, ново аз" звучи мотивиращо, но според психолога и психотерапевт Станимира Пейкова тя невинаги води до реална трансформация.

В неделното издание на “България сутрин” психологът споделя, че преди да си поставим целите е много важно да си отговорим на въпроса познаваме ли добре себе си.

“От позицията на какъв човек ги поставяме - от позицията на човек, който се познава, или от позицията на човек, който се е пуснал по течението и разчита на близки, приятели и роднини. Много често, когато има проблем с идентичността, всъщност не знаем какво искаме", посочи Пейкова.

Психологът обърна внимание, че много често хората се стремят към цели, които не са техни - било то свързани с външния вид, личния живот или социалния статус. Общественият натиск, включително въпросите кога ще се оженим, кога ще имаме деца или как трябва да изглеждаме, нерядко води до загуба на автентичност и до объркване в личните желания.

Психотерапевтът подчертава, че ключова роля в този процес имат здравите лични граници. Ако човек не познава достатъчно добре себе си, той трудно може да защити решенията си и да каже ясно кое е негов въпрос и кое - чуждо вмешателство.

Липсата на такива граници често води до цели, които вместо да носят удовлетворение, пораждат напрежение и вътрешен конфликт.

Конкретизация и мотивация

Що се отнася до самото постигане на целите, Пейкова акцентира върху конкретизацията.

"Много е важно целите да са ясни и конкретни. Например: ще тренирам вторник и четвъртък в 12 часа. Когато мозъкът има ясна картина и визуализация, много по-лесно можем да следваме плана. Но ключовият въпрос остава - защо искам да тренирам? За външен резултат или за да се чувствам добре", отбеляза Пейкова пред Bulgaria ON AIR.

Специалистът обръща внимание и на различните типове мотивация. Някои хора се движат от позитивната картина на желания резултат, докато други са по-скоро мотивирани от избягването на болката и негативните последици. Разпознаването на собствения тип мотивация помага за по-устойчиво следване на целите.