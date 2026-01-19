Депутатите влязоха в спор за "мадуровките"

Комисията по конституционни и правни въпроси отхвърли на второ четене предложението по време на мандата си членовете на Централната избирателна комисия нямат право да заемат длъжности в ръководни органи на политически партии или да участват в политически кампании. Текстовете в срок от две години след изтичане на мандата си членовете на ЦИК да нямат право да заемат подобни длъжности, да подават декларации за политическа необвързаност при встъпване в длъжност, които се публикуват на официалния уебсайт на Народното събрание, както и предложението за промяна на необходимото мнозинство при взимане на решения от ЦИК, също бяха отхвърлени от комисията. Предложенията са на „Възраждане".

Депутатите от комисията обсъждат на второ четене общ законопроект за промени в Изборния кодекс, гласуването на множеството промени започна още миналата седмица.

Дебат по време на заседанието започна заради предложението да се създаде на нов параграф с текст: думите „включително и резултатите от гласуването с машини и от гласуването с хартиени бюлетини“ се заличават. Мнозинството гласува в подкрепа на промяната.

Надежда Йорданова и Стою Стоев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и Александър Рашев „Има такъв народ“ (ИТН) си размениха реплики по отношение въвеждането на оптичните устройства за сканиране, като тезата на първите е, че това е прибързано и няма време да се въведе новата технология, да се обучи администрацията и да се запознае обществото, докато от ИТН посочват, че това е възможно, има време новите машини да бъдат доставени, а ако има проблеми с вота, ЦИК ще може да вземе решение как да продължи гласуването.

Според ГЕРБ-СДС целта на сканиращото устройство е да провери дали гласуването е коректно и да отчете вота, като Бранимир Балачев коментира, че хартията е победила машините. Според него няма да има „мадуровки“, които да вадят протоколи и тези протоколи да бъдат меродавни, защото този вариант вече е отхвърлен. Той добави, че ако не стигне времето и обществото не бъде убедено, изборите ще минат по старите правила.

Мая Димитрова от „БСП-Обединена левица“ потвърди заявката, че ще бъде предложено промените относно сканиращите устройства да влязат в сила през 2027 г.

Трябва да се търси честността на вота и липсата на манипулация, отбеляза Цвета Рангелова от „Възраждане“ и постави въпроси за спецификацията на новите машини и процеса на гласуване.

От „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) заявиха, че парламентарна група няма да подкрепи промените в Изборния кодекс, заради гражданските протести срещу същото мнозинство, което ги предлага. „Не правете промени в Изборния кодекс, без да имате обществената подкрепя, която считам, че е загубена след подаването на оставка на кабинета“, каза Христо Расташки от МЕЧ.

Заседанието на комисията продължава.