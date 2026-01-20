Идва ли следващ месия? Заявката на Радев е да не подаде ръка на другите партии

“Имах колебания до изказването на Румен Радев в новогодишната нощ, когато видяхме промяна в реториката му. Той се превърна от критик в човек, който търси съмишленици. Единствената интрига беше дали ще събере смелост да напусне поста, или ще използва възможността да стане съучредител на партия. Градовете, които изброи, не бяха случайни. Обиколката по места е направена и знае къде ще разчита на силни групи. Той знае кои са хората, с които ще работи”, заяви PR експертът Пепи Димитрова.

В предаването "България сутрин" доц. Александър Христов добави, че Радев се е определил като лидер на много повече хора.

"Това, което видяхме от вчерашната му реч, е, че идва следващият месия. Цялата му реторика говори за заявка сам да поведе партия, която да обедини ужасно много хора. Той не подаде ръка на нито една от съществуващите сили. Заявките на президента са ясни и те са против системата. Предполагаемо нещата са уговорени вече и предстои да ги разберем", допълни PR експертът.

На кого ще разчита Радев

Според Димитрова, президентът няма да бъде категоричен по нито една важна тема по време на кампанията. "Неговите политически противници трябва да успеят да вербализират негативи”. Димитрова добави и още нещо - Радев е избрал американски подход за старт - работи се по кампания и то доста сериозна.

“Противниците, въпреки че очакваха тази проява, бяха неподготвени и неорганизирани. Екипите на другите партии имаха шанс да подготвят речи, но не се справиха добре. Около Радев в екипа има достатъчно опитни хора. Очакването ми е да не подаде ръка на нито една партия по време на кампанията", обясни Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Христов добави, че от кампанията на Радев зависят много неща.

"Както всеки месия, или влизащият в ролята на такъв, той ще разчита на привличането на различни групи от хора. На първо място - на умиращата БСП. Има вероятност да привлече и хора, които са били обвързани с ПП. Знаем какви кампании прави, защото от летец стана президент. Не знаем каква платформа и какви идеи ще застъпи и как оттеглянето му от президентския пост ще повлияе на имиджа му", каза още PR експертът.

