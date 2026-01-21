Петков за Лена: Ще остане двигател на промяната, следете стъпките й

Бившият лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петков коментира решението на Лена Бориславова да не се включи в битката за депутатското място в 52-то НС.

Петков описа Бориславова като демократ, високообразован специалист и човек с кауза. “Обективно е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици”, споделя бившият премиер.

“Опитите да бъде уязвена бяха многобройни – от статуквото, анонимни профили в социалните мрежи, жълти медии, политически опоненти, които всъщност се страхуваха от нея. Всички те обаче не успяха. В голяма част от случаите атаките идваха от дълбоко несигурни и комплексирани хора, които отлично осъзнаваха, че една млада и силна жена ги превъзхожда професионално и личностно”, на мнение е Петков.

Бившият лидер на ПП добавя, че вярва, че Бориславова ще остане “важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки”

“Следете следващите й стъпки”, призова Петков.