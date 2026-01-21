Панчугов: Проектът на Радев едва ли ще повтори успехите на НДСВ и ГЕРБ

Доста е съмнително дали потенциалният проект на Румен Радев ще може да повтори успехите на НДСВ през 2001-ва и на ГЕРБ през 2009-та. В България електоралната картина е такава, че трудно вече може да се събере такава плътна подкрепа. Желанието на партиите за самостоятелни мнозинства като че ли остана в миналото. Това каза Христо Панчугов, политолог, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Със сигурност Румен Радев е заплаха

за електоратите на много от политическите играчи: ИТН, Възраждане, Величие, МЕЧ и други малки и популистки партии. Поведението на Радев е насочено към един доста проруски наратив, който обслужва руската гледна точка по редица теми, включително тази за сигурността.

„Темата за референдума не беше избрана случайно и можем да очакваме сериозен евроскептицизъм. Разбира се, посланието за борба с мафията също ще е водещо“, коментира гостът. Популистката теза за лошия елит и добрите хора ще залегне сериозно в реториката му.

Според събеседника поколението Z не е кохерентна маса, а е доста разнообразно.

Някаква част от тях със сигурност ще припознаят Румен Радев. Предстои да видим колко добре ще е формулирана стратегията му и колко добре ще е реализирана. Президентът Румен Радев е продукт на обстоятелствата.

Очаква ни ожесточена и истерична политическа кампания.

"Всичко, което разделя българското общество, ще бъде доведено до крайност“, обясни Панчугов. Например, темите за изборния кодекс и борбата с Делян Пеевски са познати, но от разказа отсъства как тези проблеми да бъдат преодолени. Партиите ще радикализират до крайност своите позиции, за да мобилизират електората.

Той допълни, че въпросът за стабилното правителство е съвсем отделен. Този път има шанс една по-малка бройка партии да имат възможност да сформират мнозинство. Дали ще го направят предстои да видим. За пръв път на терена се появява политическа формация, с която „Продължаваме Промяната – Демократична България“ не са заявили, че не могат да работят. Има потенциал за парламентарно мнозинство, но ще оправдае ли очакването на избирателите на тези формации предстои да видим.

„Нужен е честен разговор, а избирателите на ППДБ едва ли ще приемат коалиция с партията на Радев с лека ръка. Ако формацията е тръгнала в подобна посока, е добре да го заявят отсега“, категоричен е Панчугов.

