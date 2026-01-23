Дигитална карта за БГ читалищата дава полезна информация

В България има около 3600 читалища, а дигитална карта обединява полезната информация от тях.

Доц. Евгения Сарафова от СУ "Св. Климент Охридски" в "България сутрин" изрази надежда картат да бъде полезна за голям брой хора, които имат желание да разберат къде е най-близкото читалище до тях и искат да посещават различни дейности, както и на хора, които се занимават с наука, на хора от неправителствения сектор”.

В предаването “България сутрин” доц. Сарафова подчерта, че на много места има проблеми за решаване и са необходими съответните политики.

Юрий Вълковски, който е изпълнителен директор на Фондация "Народни читалища", добави, че в картата има информация по години, културни дейности, визуализации.

"Тази карта е инструмент за прозрачност, инструмент за гражданите. Имаме 3597 точки и за всяка от тях има информация. Направихме и отделна карта, която събира и обобщава данни по общини - колко читалища има, колко човека работят, каква е средната заплата", каза още той пред Bulgaria ON AIR.

Вълковски изтъкна, че имаме нужда от стабилни институции, а проучване показва, че 79 процента от българските граждани вярват в читалищата и имат позитивно отношение. Досег с читалище в последните 12 месеца са имали 81 процента.

"Има огромен заряд. Пазят българското и обичаите, развиват традициите", настоя Вълковски.

Има читалища, които не развиват дейност

Оказва се, че регистърът на Министерството на културата не се поддържа достатъчно добре и има читалища, които не са отписани. Стотици читалища не развиват дейност, но в последните години има само едно отписано от регистъра.

"Имаме склонност да подценяваме читалищата, Министерството на културата също. За тях читалищата са символ на самодейност и не разбират, че те са основата. Има нагласа, че читалищата са нещо втора ръка. Надявам се тази карта да върне интереса към читалищата", коментира още Вълковски.

Гледайте видеото с целия разговор.