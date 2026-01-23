Радев напусна президентството завинаги, ще променя България с общи усилия

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 22 / 22

Вече бившият президент Румен Радев напусна през парадния вход на президентството. Той беше изпратен от Илияна Йотова, която от днес е първата жена президент на страната.

Пред парадния вход бе опънат червен килим. Има гвардейски части, секретари и съвеници на Радев също бяха пред институцията.

Самият Радев бе лаконичен на излизане:

"Радвам се, че преди 9 г. българите ми гласуваха доверие. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес бе последният ми ден като президент и първия ден като гражданин, който вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие така, че всеки един от нас да се чувства свободен и достоен гражданин на България. Искам да ви кажа, че не могат да спрат вълната, защото сме много. Каузата ни е обща – България".

За първи път в историята ни държавен глава подаде оставка, която по-рано днес Конституционният съд прие. Очаква се Радев да се включи активно в политическия живот и да основе собствена партия, с която да се яви на предсрочните избори.

След неговата оставка президент на страната става Илияна Йотова, която бе плътно зад Радев по време на изминалите 9 години. Така България ще има за първи път жена президент в своята история.