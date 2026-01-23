IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев напусна президентството завинаги, ще променя България с общи усилия

Той напуска поста по безпрецедентен начин

23.01.2026 | 16:01 ч. Обновена: 23.01.2026 | 16:49 ч. 104

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Вече бившият президент Румен Радев напусна през парадния вход на президентството. Той беше изпратен от Илияна Йотова, която от днес е първата жена президент на страната. 

Пред парадния вход бе опънат червен килим. Има гвардейски части, секретари и съвеници на Радев също бяха пред институцията. 

Самият Радев бе лаконичен на излизане:

"Радвам се, че преди 9 г. българите ми гласуваха доверие. За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социология. Днес бе последният ми ден като президент и първия ден като гражданин, който вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие така, че всеки един от нас да се чувства свободен и достоен гражданин на България. Искам да ви кажа, че не могат да спрат вълната, защото сме много. Каузата ни е обща – България".

За първи път в историята ни държавен глава подаде оставка, която по-рано днес Конституционният съд прие. Очаква се Радев да се включи активно в политическия живот и да основе собствена партия, с която да се яви на предсрочните избори.

След неговата оставка президент на страната става Илияна Йотова, която бе плътно зад Радев по време на изминалите 9 години. Така България ще има за първи път жена президент в своята история.

