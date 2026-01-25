Първан Симеонов: Пеевски се държи най-адекватно

Политологът Първан Симеонов и политическият анализатор Димитър Аврамов коментираха в ефира на bTV възможния политически проект около президента Румен Радев, неговия потенциал и ограниченията пред него в условията на вътрешна институционална криза и глобална геополитическа нестабилност.

Според Първан Симеонов около Радев съществува значителен обществен потенциал, който може да достигне близо един милион избиратели, но той не е автоматично гарантиран.

"Потенциалите са само потенциали", подчерта политологът и добави, че медийното "прегряване" около темата може бързо да бъде последвано от разочарование, ако не последват ясни политически отговори.

Симеонов предупреди, че ще има отлив от първата вълна за Радев.

По думите му ключовият въпрос не е дали Радев се е определил достатъчно ясно във външнополитически план, а дали ще даде отговори на основните въпроси, които българското общество си задава за цените, корупцията, съдебната реформа, изборния процес и функционирането на институциите. "Там той ще трябва да се определи. Това е безспорно", заяви Симеонов.

Най-големият ресурс за новия проект са негласувалите досега, а не прякото "източване" на една-единствена партия

Той очерта и по-широкия международен контекст, в който традиционните геополитически разделения се размиват. "Европа вече е на два гласа. Съединените щати са на два гласа. Това е културна война", каза Симеонов, като подчерта, че в такава среда за малка държава като България не е възможно луксозно еднозначно позициониране, а е необходима устойчивост и способност за диалог.

Политологът отбеляза още, че Радев има шанс да запълни празната ниша в политическия център, която съществува от години, но това ще изисква ясна концепция, смелост за реформи и готовност за тежки политически сблъсъци. "Тежките реформи изискват голяма легитимност и съюзници", предупреди той.

Според Първан Симеонов от всички политически лидери в настоящата ситуация лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се държи най-адекватно, защото е млъкнал.

От своя страна Димитър Аврамов акцентира върху икономическите рискове и социалното напрежение, които могат да се превърнат в основен двигател на бъдещи протести. Според него България навлиза в период, в който икономическата целесъобразност ще доминира над геополитическите лозунги, а обществото ще търси отговори за бюджета, разходите за сигурност, ролята на МВР и прокуратурата.

Първан Симеонов предупреди, че ако и този опит за политическа алтернатива се провали, страната може да се изправи пред много по-тежък популизъм, който ще постави под съмнение самите демократични правила. "Отговорността на Радев е огромна, дали ще може да играе по партийните правила, а не да ги пренаписва", каза анализаторът.

И двамата коментатори се обединиха около тезата, че евентуалният политически проект около президента ще бъде подложен на сериозен натиск още в самото начало, а устойчивостта му ще зависи не от конюнктурни позиции, а от ясна визия за реформи, съюзници и дългосрочно управление.