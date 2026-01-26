IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Русинова, Тираджията, убил 9-годишно дете, е карал с 36 км/ч над ограничението

Растящият брой на пътните инциденти е много тревожен, коментира още експертът

26.01.2026 | 14:25 ч. Обновена: 26.01.2026 | 14:28 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

При ограничение 50 км/ч, водачът на камиона убил 9 годишната дете на Хаинбоаз, се е движел с 86 км/ч. Това написа във фейсбук Диана Русинова, от Европейския център за транспортни политики във фейсбук.

"Изпращаме тежка нощ, дете на 9 години стана поредната жертва на  войната по пътищата в България. Водач на тежкотоварен камион, от турски произход, е предизвикал тежък пътен инцидент на км 32 на прохода Хаинбоаз, след това се е опитал да избяга. По-късно  бил задържан, припомня Русинова. 

Свързани статии

Тя уведомява и , че около 1 часа след полунощ е настъпил пътен инцидент в района на Люти дол при 177 км на път l-1 (E79). Товарен автомобил (влекач с прикачено полуремарке), движещ се от Ботевград посока Мездра, е изгубил контрол и се е преобърнал на платното.  Движението бе ограничено до 6 часа тази сутрин. Композицията е изтеглена извън платното за движение и към момента движението е възстановено.

Свързани статии

По-рано вечерта настъпи още едно ПТП на околовръсното на Враца (I-1) Е78 с тежкотоварен, на същото място  където преди няколко дни бе убит човек при друга катастрофа, сред удар отзад от тежкотоварен камион. При снощната катастрофа няма жертви или ранени.  Водачът на тежкотоварен автомобил е загубил управление и е излязъл извън платното. 

Свързани статии

Русинова коментира още: 

"Растящият брой на пътните инциденти е много тревожен. Липсват мерки. Вчера са загинали трима и 20 са били ранени. От началото на годината вече има 30 загинали и 388 ранени. Имаме 9 повече загинали спрямо същия период за миналата година".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Диана Русинова тираджия 9-годишно превишена скорост
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem