Пирински с призив: БСП да докаже, че е за реално функционираща демокрация

БСП трябва да докаже, че е за реално функционираща демокрация. Това заяви в ефира на "Опорни хора" Георги Пирински - бивш вицепремиер и бивш председател на НС.

"Ако това стане, ако платформата на новата очаквана партия е достатъчно приемлива и балансирана и БСП може да види в нея заявка за промяна, която си заслужава да подкрепи", каза още той пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова ще загуби ли БСП с появата на президентска партия, той посочи: "Отговорът на този въпрос започва от това има ли в БСП ясно разбиране защо г-н Радев се ползва с такава подкрепа и такова силно очакване. И ако в ръководните среди на БСП добре се осъзнае, че тази подкрепа се дължи на отвращението на обществото от досегашния начин на управление, тогава БСП ще се постарае със свое послание, със свое поведение да покаже, че може да даде отговор на това възмущение".

"Разбира се, това минава през едно много добро осъзнаване до каква степен това много грешно решение да се участва в мнозинството и в правителството удари по моралния авторитет на партията", коментира още Пирински.

Целия разговор гледайте във видеото.