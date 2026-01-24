IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вълков от БСП: Виждам Радев като наш партньор

Той е абсолютно сигурен, че БСП ще влезе в следващия парламент

24.01.2026 | 14:15 ч. 27
Снимка: БГНЕС

„Като влезем в Народното събрание, виждам Румен Радев като наш партньор. Ние два пъти сме го избирали като президент, аз съм работил за него в предизборната кампания“, каза в ефира на bTV депутатът от БСП Габриел Вълков.

Той е абсолютно сигурен, че БСП ще влезе в следващия парламент.

„Надявам се, че конгресът на 7 и 8 февруари ще направи нова лява платформа и ще избере ново ръководство, защото това искат социалистите“, каза Вълков.

За него участието на БСП в управлението в последните месеци е било грешка.

Самият той има номинации за председател.

"Приемам номинациите, да видим какво доверие ще получа от структурите и след това от конгреса", каза Габриел Вълков.

Той коментира и промените, които бяха направени в Изборния кодекс.

„Не може последните дни на парламента да променяш Изборния кодекс, и то не козметично. Не може два месеца преди изборите да промениш тотално системата и да очакваш доверие в изборния процес“, смята Габриел Вълков.

Той уточни, че те не са против сканиращите устройства, но първо трябва да бъдат тествани. БСП са против да влязат на тези избори веднага.

Предложението на левицата е тези машини да влязат от 1 януари 2027 г., но то е било отхвърлено в Правна комисия.

„Затова решихме да не се регистрираме в зала, защото очевидно парламентът ще ги приеме сега, а ние не искаме това нещо. Това поражда недоверие в изборния процес“, посочи Вълков.

