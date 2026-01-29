Политическата кампания: Само черен PR в социалните мрежи, липсват послания

Президентът Илияна Йотова получи първото "да" за служебен премиер от подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Срещите и разговорите обаче продължават.

Ще има още "да". Очаквам едно-две от Димитър Главчев, защо не и Мария Филипова. Няма да бъде лесно за президента Йотова. При положение, че има толкова големи очаквания за честността на изборите, на всеки могат да му бъдат извадени скелети от гардероба. Везните клонят към Гюров, който има доста политическа аура. Той е свързан с "Продължаваме промяната-Демократична България" и те се постараха да прехвърлят имиджа си върху него. Засега е с една крачка по-отдалечен от останалите от политически зависимости.

Това заяви политическият психолог проф. Антоанета Христова в "България сутрин".

Според политолога Цветанка Андреева служебният премиер е предварително договорен и се следва стратегия, която трябва да обслужва визията на Румен Радев.

"Не е лесно да станеш служебен премиер. Събитията са доста предварително уговорени. Неслучайно се говореше, че именно Гюров ще е новият премиер. Прекалено много се фиксира вниманието върху това кой е вътрешен министър. Честността на вота зависи от партиите. Демокрацията е възложила на тях да гарантират честността на вота. Когато изнесеш цялата отговорност върху министъра на МВР, си подкопал авторитета на функциониране на демократичния процес", анализира тя за Bulgaria ON AIR.

Румен Радев ще загуби, ако направи коалиция, особено с ПП-ДБ, според проф. Христова.

"Отказът на голяма част от българските избиратели да изберат досега съществуващите партии ги кара да се съмняват какво могат да гарантират. Гюров не се намира в добра позиция на доста правни въпроси. Хора, които не харесват Румен Радев, в момента изказват решимост за активност, защото търсят алтернатива на досегашното статукво в парламента. Намираме се в много неясна политическа кампания. Виждаме само един черен PR в социалните мрежи. Не виждаме посланията", изтъкна гостът.

По думите на Андреева генезисът на Радев като публична фигура идва от БСП.

"Той е разпознаваем за левите среди и затова е опасен за БСП. Има шанс да не прехвърлят избирателния праг, ако Радев изтегли по-голямата част от техния електорат. Той ще играе като ляв играч, националист, евроскептик, европеец. Влиза в много терени. Радев играе за концентрация на властта в държавата. Ако се наложи да е част от тройна коалиция, това ще е провал за него. Той е временно явление в българската политика", обясни политологът.