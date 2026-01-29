IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Дете е с изгаряния, опитало се да запали само печка

9-годишното е с изгаряния по лицето и крака

29.01.2026 | 15:24 ч. Обновена: 29.01.2026 | 15:27 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Дете пострада при пожар във Вършец. То е си изгаряния по лицето и краката. В РУ Берковица е получен сигнал в сряда за горяща къща във Вършец. 

При посещение на място от дежурния автопатрул от Вършец е установено, че непълнолетно лице е оставено без надзор и достатъчно грижи от родителите си.

В опита си да запали печка на дърва с бензин 9-годишното дете е получило изгаряния по лицето и крака. Пострадалото дете е прегледано от служители на филиала на спешния център във Вършец и е транспортирано до областната болница в Монтана, без опасност за живота, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

Образувано е досъдебно производство срещу родителите, които са оставили без надзор детето си, което е създало опасност за неговото здраве. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до три години, както и обществено порицание.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар дете изгаряния
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem