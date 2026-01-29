Дете е с изгаряния, опитало се да запали само печка

Дете пострада при пожар във Вършец. То е си изгаряния по лицето и краката. В РУ Берковица е получен сигнал в сряда за горяща къща във Вършец.

При посещение на място от дежурния автопатрул от Вършец е установено, че непълнолетно лице е оставено без надзор и достатъчно грижи от родителите си.

В опита си да запали печка на дърва с бензин 9-годишното дете е получило изгаряния по лицето и крака. Пострадалото дете е прегледано от служители на филиала на спешния център във Вършец и е транспортирано до областната болница в Монтана, без опасност за живота, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

Образувано е досъдебно производство срещу родителите, които са оставили без надзор детето си, което е създало опасност за неговото здраве. Предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода до три години, както и обществено порицание.