НС на БСП обсъжда документите за конгреса на 7 и 8 февруари

Националният съвет на БСП се събра на заседание, за да обсъди документите за предстоящия конгрес на партията, насрочен за 7 и 8 февруари. На влизане в сградата на партията членове на висшия орган на БСП коментираха възможността днес да бъде направен опит за смяна на датата на конгреса.

На 10 януари Националният съвет на БСП реши да свика заседание на Конгреса на партията на 7 и 8 февруари, на което да обсъди платформата за следващите избори и да избере ново ръководство.

Председателят на БСП-София Иван Таков посочи, че днешното заседание на Националния съвет е насрочено от предишното, за да приеме документите за конгреса. Аз председателствам групата по изготвяне на предизборната платформа, тя е готова вече, изпратена е на всички членове на Националния съвет. Днес мисля, че ще направим едно смислено политическо и партийно събрание на Националния съвет и вървим на 7 и 8 на конгрес, допълни той.

Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков заяви, че решението на Националния съвет от предишното заседание е абсолютно ясно и категорично, че конгрес ще има на 7 и 8 февруари. Днес могат да бъдат направени може би опити да се отмени конгресът, но не вярвам, че ще бъде отменен, защото първо имаме решение от преди и то взето с огромно мнозинство. Предполагам, че горе-долу със същото мнозинство ще бъде отхвърлена идеята за смяна на датата, коментира той.

Министърът на труда и социалната политика в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Борислав Гуцанов също каза, че има решение на Националния съвет да има конгрес и то трябва да бъде изпълнено. Даже се учудвам, че някой поставя отново тази тема на масата да бъде коментирана. Честно казано това минава, според мен, извън границите на здравия разум, коментира Борислав Гуцанов, цитиран от БТА.