Снегът и заледяванията доведоха до километрични задръствания на АМ "Тракия"

Зимната обстановка сериозно усложни пътуването в редица райони на страната. Най-тежка е ситуацията по автомагистрала "Тракия", където снеговалежът и заледяванията доведоха до километрични задръствания и ограничения на движението.

Движението на "Шипка" също е затруднено заради снега и заледяването. Прогнозите сочат, че валежите ще продължат през цялата нощ. Температурата в района е около -5°C.

На Прохода на Републиката ситуацията е идентична – настилките са обработени, но видимостта и условията изискват повишено внимание от страна на водачите.

Огромни задръствания се образуваха и в двете посоки на АМ "Тракия" в района на тунел "Траянови врата".

По информация на шофьори на места има закъсали автомобили, а пътната настилка е изключително хлъзгава и наподобява "ледена пързалка".

В социалните мрежи водачите призовават пътуванията по магистралата да бъдат отложени, тъй като някои участъци все още не са напълно почистени.

Снегопочистващи машини работят на терен, но прогнозите за засилване на снеговалежа пораждат опасения за допълнително влошаване на обстановката.

Ограничения за тежкотоварни автомобили

Поради снегопочистване в района на тунел "Траянови врата" е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона по АМ "Тракия" в област София.

Трафикът в посока Бургас се пренасочва по обходен маршрут през път I-8 Мирово – Костенец – Пазарджик, а движещите се към София изчакват на място, предаде БТА.

Движението през прохода "Превала" беше спряно за около 90 минути заради верижна катастрофа между трактор и седем автомобила, съобщи заместник-областният управител на Смолян Андриян Петров.

Тракторът не е бил част от снегопочистващата фирма, а е обработвал пътя към хотелите в района. Пострадали няма, нанесени са само материални щети, а движението постепенно се възстановява под контрола на полицията.

Сериозни проблеми бяха регистрирани и на Подбалканския път София – Бургас, в района на Козница над Клисура.

БНТ информира за закъсали тежкотоварни камиони при снежна покривка от 5 до 10 сантиметра и заледявания.

Шофьорите се движат с не повече от 20-30 км/ч, а при спиране често не могат да потеглят заради хлъзгавата настилка.

Верижни катастрофи затрудняват движението и по пътя Смолян – прохода "Превала", както и в курорта Пампорово.

Снежната покривка в област Смолян достига 20 см. Движението през "Превала" и Пампорово е задължително с вериги, а товарните автомобили трябва да са без ремаркета през "Превала", "Рожен" и "Печинско".

В област Хасково също вали обилен сняг, но към момента всички пътища са проходими. В почистването са ангажирани около 60 снегопочистващи машини, а службите работят денонощно. Няма населени места без ток или вода и не са постъпвали сигнали за бедстващи хора.

Областният управител д-р Стефка Здравкова призова шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и автомобили, подготвени за зимни условия.

За утрешния ден е обявен жълт код за снеговалежи за цялата страна.

Властите апелират пътуванията да се планират внимателно и да се следи актуалната пътна обстановка.