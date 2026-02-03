След ужаса в "Петрохан", полицията претърсва хижи в цяла Рила

Екипи на полицията започнаха днес проверка на всички хижи в Рила. Това става след трагедията вчера в бившата хижа "Петрохан", където бяха открити трима убити мъже, съобщава "24 часа".

Там, където хижите са достъпни за автомобили, полицаите са пристигнали без да искат съдействие. За високопланинските обаче, където има много сняг и е труднопроходимо, полицаите са искали помощ от наемателите или служителите на парковете, за да ги откарат с моторни шейни до хижите.

Служителите на реда проверяват кои са наемателите, хижарите и какви туристи има в момента.

"Това е рутинна проверка и в нея няма нищо лошо. Приветствам тази работа на полицията, и за нас ще е полезно. При нас хижите са отдадени под наем на стабилни фирми, които от години се занимават с такава дейност, хижарите са опитни хора, знаем кои са, няма нищо притеснително", каза председателят на Туристическо дружество "Рилски турист" в Самоков адвокат Екатерина Вададжийска.