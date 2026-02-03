Мистерията "Петрохан": Поръчково убийство, паравоенна организация, връзки с Украйна?

Продължава разследването на вероятното убийство на трима мъже в хижа "Петрохан". Поръчково убийство, паравоенна организация, връзки с Украйна - това са част от предположенията за вчерашното убийство, които коментира пред Bulgaria ON AIR доц. Милен Иванов - експерт по национална сигурност и бивш заместник-ректор на Академията на МВР.

"Целият случай буди моето съмнение и любопитство. Властите не дават достатъчно информация. Три трупа с изстрел в главата говори за поръчково убийство. Няма как да се самоубият ритуално, лежейки пред хижата в снега", каза доц. Иванов.

"Говорим за паравоенна организация - хора с каски, бронежилетки и оръжия в планината.

Тази организация и използването на хижата е започнала през 2022 г. Тогава започна войната в Украйна. Изведнъж се появява неправителствена организация, която носи име, което много прилича на държавна организация - Национална агенция за защита на територии, много странно като регистрация", посочи събеседникът на "България сутрин".

По думите му тези хора разполагат с огромен ресурс - превозни средства, моторни шейни, дронове... "Изведнъж всичко това приключва с тройно убийство, отбеляза доц. Иванов.

Мъжете често спирали хора и дори им искали документи за самоличност.

Експертът по сигурност изтъкна, че това е престъпление.

"Не са оторизиран орган, за да ограничават свободно придвижване на граждани в държавен имот. Това е държавен горски фонд", подчерта доц. Иванов.

Телата са открити до хижата, направен е опит тя да бъде запалена, стана ясно още вчера.

"Информацията е оскъдна. Ако искате да прикривате убийство, това става много сложно, няма как да изгорите черепа на един човек. Въпросът е какво е запалено в къщата. Властите трябва да дадат отговори", коментира доц. Иванов.

Имената на простреляните са известни, не са Наглите, уточни специалистът.

"Не са били скрити, хората са ги виждали, кметът е разговарял с тях", каза още доц. Иванов.

"Ако до 24 часа не се намерят следите на извършителя, това убийство никога няма да бъде разкрито",

предупреди експертът по национална сигурност.

"Бих привлякъл сапьори да изследват района за оръжия, скрити тайници и дори заложени взривни устройства", добави доц. Иванов и поясни, че случаят със съществуването на организацията влиза в компетентността на ДАНС.

"В службите трябва да работят знаещи, можещи и смели хора, които с решителни действия да пресичат такива организации. Това се изгражда с години, трябва да имаме непрекъсната симбиоза между МВР и Министерството на отбраната. След 2006 г. системата се разгради", настоя доц. Иванов.

Той бе категоричен, че държавата трябва да има ясна представа кой, къде и какво прави в страната ни.