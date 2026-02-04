Как премина преходният период за въвеждане на еврото у нас?

Процесът по въвеждането на еврото върви по план и гладко. Това отчитат от Координационния център за еврото. Движим се в темпото на Словакия и Хърватия, които последни преди нас приеха евровалутата.

Като изключим първата седмица, когато имаше много оплаквания, медиен интерес, паникьорски изказвания и някои хора искаха да създадат проблеми, след десетия ден всичко тръгна нормално. Реагирахме веднага и навсякъде.

Това заяви председателят на Координационния център Владимир Иванов в "България сутрин".

По думите му към момента има 85%, по официални данни на БНБ, прибрани в български левове - или 7,1 млрд. лв. има в обращение все още.

"Част от тези пари са и по банките. Ще приключим с левовата база много бързо. Ще остане 1% невзет. До 30 юли всички банки обменят пари, на когото са му останали левове. Няма проблем от гледна точка на наличностите и обращението в момента. Няма елемент и възможност да се изпада в паника. Който иска да обмени парите си, може", разясни Василев за Bulgaria ON AIR.

"Имаше насложени страхове, че ще им вземат парите и ще бъдат измамени. Всички опити за провокация свършиха в рамките на час, час и половина. Органите на МВР осигуриха доста добра охрана, когато се даваха първите пенсии в евро. Мерките сработиха добре", изтъкна Иванов.

Според него при определени случаи има необосновано покачване на цените.

"Няма как да минем без това и може би ще е 2-3 месеца, докато мине еуфорията от еврото и сработи пазарът. Може би напрежението идва от разделението на доходите, но това няма връзка с пазарното взаимодействие. Нямаме дисбаланс или изкривяване на пазара. Разпореждането на Закона за въвеждане на еврото продължава да действа до 8 август", посочи гостът.

"В момента имаме нестабилност в цените, но нека дадем малко време. При пазара на храни имаме стабилен пазар и увеличението на цени е вследствие на сезонен пазар. Основното увеличение е само на плодове и зеленчуци. Даже закъсня тяхното увеличаване", обясни председателят на Координационния център.