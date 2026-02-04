Говори лекар от гинекологичния кабинет с камера: Не знам как са изтекли записите

Камера, поставена в един от ъглите в лекарски кабинет във филиал на медицински център в квартал „Гео Милев“ в София, е заснела гинекологичните прегледи на десетки жени.

Публикуваните клипове са от 2024 и 2025 година. bTV успя да установи кой е въпросният кабинет. Той се намира в столичния квартал „Гео Милев“. Екипът ни потърси коментар от медицинския център. Доктор Венелин Иванов, който работи в него, не отрече, че в кабинета има поставена охранителна камера и допълни, че са поставени и табели за видеонаблюдение.

„Камерата не снима през работно време. Камерата е настроена да заснема видеа след работно време, тя е охранителна и е инсталирана не от мен, а от фирма. Легална фирма, която я постави заради скъпата апаратура“, посочи д-р Венелин Иванов.

„Как е станало, защо е станало – не знам. От вас разбираме. Ще демонтираме камерата. Въпросът е кой е качил видеата. Въпрос на разследване е. Камерата ще бъде демонтирана за сигурност на пациентите. Тя лицензирана. Монтираната е от охранителна фирма“, добави той.

Според адвоката по медицинско право Мария Петрова това, че е поставена табела за видеонаблюдение, не прави поставянето на камерата нещо легално. Тя допълни, че прокуратурата трябва да се самосезира.

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София.

При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет. Съставен е констативен протокол, като събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

Министерството на здравеопазването призовава пациентите при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи, да сигнализират Министерството на здравеопазването.

През януари 2026 г. в Бургас избухна скандал след серия сигнали от жени, които откриват свои интимни видео записи онлайн, заснети без тяхно знание и съгласие. Те откриват материалите в канали в „Телеграм“, а по-късно — и в десетки платени порнографски сайтове със съдървание за възрастни.

Жертвите разказват, че кадрите са заснети в помещения за процедури по лазерна епилация, където клиентите обикновено са без дрехи по време на процедурите.

Районната прокуратура в Бургас и ГДБОП разследват на случаите. Установено е, че в поне два салона (в центъра на града и в квартал „Меден рудник“) са работили скрити камери, които записват клиентите по време на процедури.

Юристи подчертават, че видеонаблюдението в търговски обекти може да бъде законно само когато камерите са видими и клиентите са информирани, но скрито записване в стаи, където хората са голи, е нарушение на закона и на Правилата за защита на личните данни.