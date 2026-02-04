Откриха скритата камера в гинекологимен кабинет в София

Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет. Съставен е констативен протокол, а събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.

От здравното министерство призовават пациентите да сигнализират при съмнение за нерегламентирано поставени камери в помещения за провеждане на прегледи.

По информация на bTV кабинетът се намира в столичния квартал "Гео Милев".

От ГДБОП коментираха, че към момента нямат сигнали за въпросния гинекологичен кабинет.

В началото на седмицата от Районната прокуратура в Бургас съобщиха за разследване, започнало след сигнал от клиентка на козметично студио за лазерни процедури в центъра на града, която установила, че е заснемана с камера, докато е била без облекло за извършване на манипулация.