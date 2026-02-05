Заради високите сметки: КЕВР вече влезе в ЕРМ Запад, до дни и в останалите

Заради сигналите за завишени сметки за електроенергия на битовете потребители в различни региони в страната, от КЕВР започнаха проверки.

“Няма да допуснем намеса в контролната дейност на КЕВР”, заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски.

Министерство на енергетиката няма отношение на прилагането на цените и фактурираните количества електрическа енергия на клиентите на трите ЕРП-та, уточни Младеновски.

“Екипите на КЕВР още вчера, в сряда, влязоха в Електроразпределителни мрежи-Запад. До няколко дни това ще се случи и в останалите електроразпределителни предприятия. Първо ще започне проверка на фактурите, които ще се проверяват със съпоставим период на предходната година”, добави председателят на регулатора.

Според Младеновски стана ясно, че температурите в периода на Коледно-Новогодишните празници до средата на януари миналата и тази година, са напълно съпоставими. Ще се проверява и правилно ли са приложени цените, правилно ли е приложен отчетният период.

КЕВР ще проверява и начина, по който са превалутирани сметките.

“Предмет на проверката ще бъде и дали закупената електроенергия съответства на фактурирания период. При установяване на разминавания ще е ясно, че има проблем в отчитането. Там, където видим значително завишени количества електрическа енергия – два, три, четири пъти спрямо предходен период, ще сваляме електромерите”, заяви председателят на КЕВР.

“Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни в санкциите, които ще прилагаме към ЕРП-тата”, закани се Младеновски. Той подчерта, че цената на електрическата енергия от 1 януари 2026 г. и през последните месеци не е била увеличавана и не е била изменяна.

“Последното изменение на цената е от 1 юли 2025 година”, напомни председателят на регулатора.

Председателят на КЕВР каза, че България е една от страните с най-ниски цени на ток. Единствено в Унгария цената на електрическата енергия е по-евтина, добави той и посочи, че броят на сигналите в КЕВР е нула, а те се информирали от социалните мрежи.

“Призовавам ЕРП-тата за разумна гъвкавост, като при установено неколкократно завишение на услугата, да предложат разсрочено плащане на домакинствата”, добави Младеновски.