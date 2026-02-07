Василев: България трябва да стане богата и развита стана, за да се връщат хората

„Трябва да поставим начало на една истинска дискусия как България да стане богата и развита страна, защото това е единственият начин хората да искат да се връщат в страната ни, да остават в България, да създават семейства и да живеят тук.“ Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев вчера на дискусия на тема „Конкурентен бизнес“.

Според Асен Василев идеята на дискусията е да погледнем по-далече на хоризонта - не в рамките на 1-2-3 години, а къде виждаме българската икономика и българския бизнес след 10-15 години. Защото това ще определи траекторията на следващите 1-2-3 години.

„Каквото и да си говорим, всички средства, с които държавата разполага, идват от бизнеса под една или друга форма - те трябва да бъдат изработени. Така че тук по-скоро трябва да помислим как виждаме българската икономика и оттам нататък. Втората задача на тази дискусия е да формулираме по какъв начин държавата да не пречи, а да помогне на бизнеса", посочи той, цитиран от БГНЕС.

Ивайло Шотев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“, обясни, че партията е възприела нов подход за формиране на политиките си. Според него целта не е да дойдем при бизнеса и да му кажем какво смятаме да направим, а да проведем една честна дискусия какво реално трябва да се направи.

„Европейският съюз се променя, светът се променя. Изключително бързи са темповете, до някаква степен ние сме на ръба на нова индустриална революция с оглед настъпването на роботите в индустриалното производство, с изкуствения интелект, който вече навлиза както отвъд личната употреба, така и в бизнеса“, каза Шотев. Според него затова трябва да обсъдим как ние трябва да се променим в политиката и в бизнеса.