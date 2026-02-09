Радан Кънев: България е изправена пред два риска заради членството си в ЕС

В интервю за БНР евродепутатът Радан Кънев коментира, че европейската отбрана ще бъде изработена на съвсем различен принцип спрямо действащите политики на ЕС. Кънев подчерта, че това ще бъде направено така, че да се избегне единодушието при вземането на решенията. Той е на мнение, че един такъв съюз би могъл да включва и Украйна.

"Аз не мисля, че общата европейска отбрана и сигурност ще бъде ефективно изградена чрез промяна на Лисабонския договор. Аз мисля, че тя ще бъде изградена чрез ново договаряне, в което може би ще има държави, които на първо време няма да пожелаят да участват. Един такъв съюз би могъл да включва Украйна без тя да е пълноправен член на Европейския съюз по Лисабонския договор”, обясни евродепутатът от Европейската народна партия.

Кънев е на мнение, че обща европейска сигурност и отбрана ще изисква друг тип вноски на държавите, на принципа “когато ги внесеш в общото, си много по-ефективен, отколкото когато ги харчиш на национално ниво”.

“България и 50% от БВП да изхарчи за отбрана и сигурност, няма да има армия, която може да я защити от Русия или от Турция. Но ако внесе 1% от брутния си вътрешен продукт в общоевропейския отбранителен съюз, то ще разполага с отбранителни способности, които могат да я защитят от абсолютно всеки”, аргументира се Кънев.

Евродепутатът е на мнение, че България е изправена пред два риска заради членството си в ЕС.

"Единият е дългосрочна устойчива кампания за изваждане на България от Европейския съюз, тоест за дестабилизиране на Европа чрез изваждане на България и основното лице на тази кампания е партия "Възраждане" в България. Те вече не го и крият. А другият е да играем вътрешен дестабилизиращ фактор, подобен на ролята, която в момента изпълнява Виктор Орбан и аз се боя, че този сценарий е възможен и при доминация на Румен Радев, и при доминация на Бойко Борисов и особено при нещо, което не изключвам, и то е сътрудничество между двамата”, каза още евродепутатът.