Секвестирани общности и шаманизъм: Защо родители са поверявали децата си на Калушев?

Сред жертвите на шестте убийства край "Петрохан" и Околчица е 15-годишно момче, за което се предполага, че е било част от организацията на Ивайло Калушев.

"Когато става въпрос за истинско доверие към треньора, то тогава е много трудно да различим, че може би се случва нещо нередно. Когато този човек познава децата ти от бебета, нямаме база да се съмняваме, че нещо нередно се е случвало. Нормално е детето по никакъв начин да не индикира", каза експертът по ранно детско развитие Анна Влаева в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ, понякога е по-добре родителят да се дистанцира, за да даде свобода на детето в пубертета.

"Понякога е много по-добре да довериш детето си на близък или на треньор и нарочно да се дистанцираш, за да се почувства детето в своите сили", добави Влаева.

"За 15-годишни деца разбирам, че искат свобода да се проявят като по-самостоятелни, разбирам и доверието, което има бащата към съответния учител за повереното му дете, но искам да обърна внимание, че се говори за пасивна деструкция при анализ на секвестирала се общност, религиозна общност", заяви специалистът по религиозна радикализация д-р Благовест Върбаков пред Bulgaria ON AIR.

Преподавателят в Академията на МВР обясни, че повечето секвестирали се общности се регистрират и като фондации. По думите му поведението на Ивайло

Калушев е като на водач на секвестирана общност.

"Има опити за политизация и по този начин да се дестабилизира национална сигурност. Службите трябва да бъдат активни и да окажат превенция", призова д-р Върбаков.

Той поясни характера на тибетския будизъм и потенциала за пасивна деструкция.

"Това е течение на т.нар. тибетски будизъм. Той се различава от традиционния будизъм. Характерен е със своя шаманизъм. Пасивната деструкция не е повод за опасения, че ще застраши национална сигурност, но не знаем кога ще се активира при неблагоприятни условия", коментира още специалистът.

Рискът за децата и родителският избор

"Ние разбрахме, че родителите са били абсолютно наясно с увлеченията на този учител. Всеки родител, взимайки каквото и да е решение, той поема определен риск. Субективизма няма как да го измерим, преди да се е случила някаква трагедия", отбеляза Влаева.

Тя обясни и разнообразието на практиките в шаманизма.

"Тук говорим за шаманизъм. Той може да има просто палене на индийски пръчици до големи зверства и жертвоприношения. Трябва да държим трезва мисъл" каза експертът по ранно детско развитие.

"Пасивната деструкция, щом е пасивна, винаги в даден момент се активизира под натиск или заплаха и ще застраши националната сигурност. Нито една мирова световна религия не проповядва насилие и самоубийство, но чрез съответната духовна практика може да се обърне рефлективното познание и да осмисли по друг начин тази ценност за същността на живота. В секвестираните общности това се наблюдава - в момента на заплаха на общността или на този, който лидира тази общност, смъртта се счита за неизбежна необходимост за предотвратяване на тази заплаха. Всяка световна религия говори за вечния живот. В будизма е застъпена темата за прераждането", коментира д-р Върбаков.

Той подчерта необходимостта от комплексна експертиза

"Експертизата трябва да е комплексна. Склонен съм да вярвам, че има религиозна общност, която е тайна, секвестирана общност, която се активизира. Дали е разширено самоубийство, експертите ще кажат", заяви специалистът по религиозна радикализация.

Влаева напомни за важността на вниманието на родителите. "Винаги е добре да проверим къде даваме детето си", каза тя.