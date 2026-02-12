Бездомен мъж е починал при пожар в с. Полско Косово

Общо 40 пожара са били ликвидирани в страната през изминалото денонощие, а един човек е загинал, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Тежкият инцидент е станал при пожар в къща в село Полско Косово. Огънят е засегнал две стаи на първия етаж и още две помещения в приземната част на сградата. По информация на властите, с разрешение от кмета на селото къщата е била обитавана от бездомен мъж. В имота не е имало вода и електричество, а помещенията са били затрупани с дрехи и отпадъци. В една от горящите стаи на първия етаж е открит силно овъглен труп.

За последните 24 часа пожарните екипи са реагирали на общо 86 сигнала за различни произшествия. От тях 13 пожара са били с материални щети, като шест са избухнали в жилищни сгради. Други 27 пожара са били потушени без да нанесат материални щети.

Огнеборците са извършили и 39 спасителни и помощни операции - 10 при катастрофи и 28 при оказване на техническа помощ.

През изминалото денонощие в пожарната са постъпили и седем лъжливи сигнала.