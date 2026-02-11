Шампион от Супербоул почина при пожар в дома му

Бари Уилбърн, бивша звезда от NFL и шампион от Супербоул (Super Bowl), е загинал при пожар в дома си в петък, 6 февруари, на 62-годишна възраст.

Тъжната новина за смъртта на пенсионирания спортист беше съобщена в неделя, 8 февруари, от Washington Commanders, отборът, който го е избрал на драфта, когато клубът все още беше известен с предишното си име.

"Натъжени сме да научим за кончината на бившия All-Pro на Вашингтон и шампион от Супербоул XXII Бари Уилбърн", написаха от NFL отбора към публикация в Instagram, придружена от архивна снимка на изявения корнърбек.

Според WREG, Бари Уилбърн е станал жертва на пожар в дома си в Мемфис, щата Тенеси, като медията се позовава на семейството на бившия спортист.

Екипи на Пожарната служба в Мемфис са били извикани на адреса сутринта. След като огънят бил овладян, те открили Уилбърн, а на място той бил обявен за мъртъв. Причината за пожара все още се разследва, допълва изданието.

Фенове на спортиста и негови бивши съотборници "изляха" сърцата си в коментарите под публикацията на Commanders в Instagram, с която беше обявена новината за смъртта му.

Бари Уилбърн е роден на 9 декември 1963 година. Преди да бъде избран от Вашингтон през 1985 г., той е играл колежански футбол в Мисисипи.

През 1987 г. Уилбърн записва девет от общо 20-те си прихващания в редовния сезон за цялата кариера, докато играе редом до члена на Залата на славата Даръл Грийн. В Супербоул той прихваща две подавания, когато Вашингтон побеждава Денвър с 42:10.

След пет сезона във Вашингтон Уилбърн облича екипа на Cleveland Browns през 1992 г., а по-късно играе и за Philadelphia Eagles в рамките на още няколко сезона.

Тим Томпсън, съотборник на Уилбърн от гимназията Melrose High School в Мемфис, каза пред WREG, че се е запознал с Уилбърн, когато е бил абитуриент, а той - по-малък ученик.

"Винаги съм гледал към него нагоре. Беше ми като пример за подражание", каза Томпсън пред медията