Атанас Атанасов: Служебният премиер да свика заседание по сигурността за случая "Петрохан"

Вучков ми каза, че няма да приеме предложение за министър на вътрешните работи

15.02.2026 | 11:15 ч. Обновена: 15.02.2026 | 11:16 ч. 40
Снимка: БГНЕС

След три дни ще има нов Министерски съвет, служебен. Призовавам министър-председателят, ако бъде назначен окончателно, веднага да свика заседание по сигурността. Това каза заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов и народен представител от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), в коментар за случая „Петрохан“ по време на участието си по БНР.

Според Атанасов службите за сигурност трябва да разсекретят документите, свързани със случая в рамките на съвета по сигурността, да се изготви меморандум и да се публикува публично.

Трябва да излезе цялата истина и всеки да си понесе отговорността, посочи Атанасов. Той заяви, че не е ходил в хижата край Петрохан.

По думите му и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев е излъгал при изслушването си в парламента, Атанасов го призова да си подаде оставката.

Относно състава на служебния кабинет, Атанасов посочи, че Андрей Гюров съвместно с президента трябва да решат тази задача и че той ще носи отговорност с назначения от него вътрешен министър за организацията на изборите.

„Веселин Вучков ми каза, че поради много други ангажименти, които има, няма да приеме предложение за министър на вътрешните работи“, каза още Атанасов.

Нивото на българската политика е на нула, каза Атанас Атанасов и оприличи заседанията на парламента като представление. 

„В този парламент ние сме единствената политическа сила, която сме твърдо обърнати на Запад, към Европа, никога не сме шикалкавили по тази тема“, добави той.

