Манол Генов за Цицелков: Чутото от трибуната в НС е достатъчно за оставка

„Не съм запознат със Стоил Цицелков. Чутото от трибуната е достатъчно той сам да си подаде оставката.“ Това заяви пред журналисти бившият министър на околната среда Манол Генов относно скандала около миналото на избрания за вицепремиер по честни избори Стоил Цицелков.

Той коментира и решението на ВАС за спирането на "Кроношпан".

Да застанем пред Вас ни дава повод вчерашното решение на ВАС, което отхвърли решението на Бургаския административен съд, отменящо наложената принудителна административна мярка за спирането на едно дружество във Велико Търново. Тази мярка беше резултат от много сигнали на граждани, законосъобразни действия от страна на РИОСВ – Велико Търново, която преобразува недоволството на гражданите от дълги години в едно законосъобразно действие за спирането на дейността на „Кроношпан“.

„Същото дружество даде при нас заявка за инвестиционни намерения, като в същото време твърди, че в града миризми няма – да, миризмомер никой не е измислил, но това е усещането на гражданите за наличие на миризми. Самото дружество, подавайки тези инвестиционни намерения, всички мерки бяха за ограничение на миризмите.

Това, което се опита да бъде наложено в медиите – че няма миризми, бе оборено в съда. Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, надявам се дружеството да си вземе бележка от това съдебно решение и да побърза със своята инвестиционна програма, защото то е структуроопределящо в този отрасъл и колкото по-бързо реализира своите инвестиции, бизнесът ще е доволен, но да са доволни и гражданите.

По-важно е да опазим тяхното здраве и техния живот. Имаме много такива обследвания на много такива места, въпрос на политическа воля от следващите колеги в МОСВ дали ще застанат и ще имат смелостта да пристъпят и на други места към такива действия“, призова той.