БСП-София иска оставките на Нейнски и Запрянов и спешно свикване на КСНС

Партията притеснена от изказванията на Нейнски заради конфликта в Украйна

24.02.2026 | 15:23 ч. 49
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Делегатите на Градската конференция на социалистите в столицата изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия

Делегатите на XV Градска конференция на Софийската организация на БСП поискаха оставките на двама министри от служебния кабинет на Андрей Гюров - на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов. 

В официална позиция, приета единодушно на форума, те изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия. В тази връзка те поискаха и спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

"Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси, пишат в позицията си социалистите от София. - Конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски: "Битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност". 

Нейните изявления след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия и настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" - София”, се казва още в позицията на БСП-София.

Твърденията, че става дума за рутинни военновъздушни учения между ВВС на България и САЩ не дават логично обяснение за предприемането на тази извънредна мярка, още повече че това се случва в навечерието на възможна военна интервенция на САЩ срещу Иран и при наличието на сложна конфронтационна ситуация около бъдещето на руско-украинския военен конфликт.

България е парламентарна република и Народното събрание трябва да защити Националния ни интерес, като задължи представителите на изпълнителната власт да използват инструментите на диалога и мира.

