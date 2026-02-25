PR експерт: От калинки на ГЕРБ, Гюров наводнява с калинки от ПП

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
25.02.2026 | 09:41 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Всяко правителство, което идва на власт, иска да направи промени, коментира пред Нова тв журналистът Йово Николов и добави, че е нормално да бъдат махнати хора от върховете. “При Борислав Сарафов е малко по-трудно да бъде отстранен, но е похвално, че Андрей Янкулов прави стъпки в тази посока”, коментира Николов.

PR експертът Диана Дамянова също не смята, че смяната, която прави кабинетът, е политическа чистка.  “Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Затова много скъпо ще си плати на изборите”.

Николов добави, че по данни на Български хелзински комитет за 10 години са подслушвани 260 магистрати от общо 4000. Той посочи, че “магистратите в България са под сериозен натиск от страна на репресивните органи”. И допълни, че не е известно къде се намират документите, заради които може да се окаже натиск.

Дамянова коментира искането на Антикорупционния фонд за достъп до ЗДОИ по отношение на организацията на Ивайло Калушев, което беше определено като опит за натиск върху силовите структури в държавата. Според нея въпросният документ е изготвен от самата организация НАКЗТ и е връчен на Фонда, за да бъде внесен.

Николов подчерта, че се прави опит да се делегитимират НПО-тата, което “води до тотално размиване на гражданското общество”. Журналистът смята, че властите подценяват силата на статуквото при желанието им за промени.

Андрей Гюров служебен премиер Избори 2026 ПП Борислав Сарафов ВСС
