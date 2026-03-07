В кадър: Дечев и МВР поднесоха цветя в памет на загиналите им колеги

Снимки: БГНЕС 1 / 12 / 12

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, представители на ръководството на МВР и на Националното бюро на Интерпол поднесоха цветя пред паметника на загиналите полицейски служители на площад „Св. Седмочисленици“ в София по повод Международния ден в памет на загиналите служители на реда – 7 март.

В обръщението си към присъстващите Емил Дечев отбеляза, че денят е посветен на паметта на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг. „Днес, 7 март, е Международен ден за почит на нашите колеги – служители на министерствата на вътрешните работи в над 100 държави членки на семейството на Интерпол. Това е ден, в който почитаме паметта на нашите загинали колеги при изпълнение на служебния им дълг“, каза още Дечев.

По думите му, въпреки че в държавите членки на организацията се говорят различни езици, служителите на реда са обединени от общата си мисия – да опазват обществения ред, да гарантират спазването на закона и да противодействат на престъпността. „Това е благородна професия, която е натоварена с тежката отговорност да опазва обществения ред, да гарантира законността и да противодейства на престъпността“, допълни служебният министър.

Дечев каза, че работата на служителите на реда е свързана с риск и често изисква сериозни лични жертви. „Това е тежка и рискована задача. За съжаление, понякога нейното изпълнение води до загуба на живот, до наранявания или до травми, които остават за цял живот – физически или психически“, каза той. Служебният вътрешен министър отбеляза, че униформата е символ както на защита, така и на голяма отговорност. „Униформата е знак, че държавата стои зад вас, но същевременно тя е и огромна отговорност към обществото“, каза Дечев и допълни, че служителите на реда често се превръщат и в мишена за онези, които се противопоставят на законността и обществения ред.

„Ние сме длъжни да пазим паметта за нашите колеги, които отдадоха живота си при изпълнение на служебния си дълг. Не можем да си позволим да ги забравим“, каза служебният министър. По думите му примерът на загиналите служители поставя висок морален стандарт пред всички, които днес служат в системата на вътрешното министерство. „Техният пример ни задължава и ни напомня, че понякога общественият интерес трябва да бъде поставен над личния“, каза Дечев, цитиран от БТА.

Като част от инициативата районните полицейски управления в страната започнаха работа с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини в памет на колегите си, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

Кампанията на Интерпол се отбелязва по целия свят, а в синята вълна се включват редица емблематични обекти и сгради. Сред тях са Колизеумът в Рим, Гранд Плас в Брюксел, дворецът в Монако, египетските пирамиди и статуята на Христос Спасител в Рио де Жанейро. Осветяването им в синьо символизира солидарността на световната полицейска общност и почитта към служителите на реда, загинали при изпълнение на дълга си.