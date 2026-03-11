Румен Христов, философски: Властта не се издава, тя се печели

Лидерът на СДС Румен Христов коментира, че предстоящия парламентарен вот на 19 април е поредното предизвикателство.

“Властта не се издава, тя се печели”, философски разсъждава Христов и добави, че партиите, които направят добър резултат, ще имат преимуществото да попълнят позициите в държавната власт със свои представители“.

Пред БНТ Христов отбеляза, че не подкрепя масови уволнения, защото между хората в държавната администрация има професионалисти. “Масови уволнения не са най-доброто решение. Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти, но разбира се, има и партийни назначения”.

По повод избора на нов състав на ВСС Христов поясни, че това е въпрос на преговори.

“Мнозинството за избор на нов Висш съдебен съвет се нуждае от 160 гласа и трудно ще се мине без нас. Важното е да се изберат достойни хора”, каза още депутатът.

Относно изборните сценарии, Христов коментира, че първо е подготовката за изборите и е рано да се говори за компромиси. “Имаме добри юристи и бивши министри с опит, разговорите ще бъдат водени там”, добави лидерът на СДС.

Христов поясни защо СДС не е атакувала президента активно досега. “Аз го критикувам, когато като президент се възползваш от институцията, за да трупаш дивиденти за бъдеща политическа формация. Сега той е на терен - това е коректно и редно”, обясни народният представител.

Христов коментира и готовността на СДС да бъде в опозиция: “Да, готови сме. Имаме сериозен опит да бъдем конструктивна опозиция. Не е лесно, но сме подготвени”.

По отношение на министрите в служебния кабинет той допълни, че министърът на отбраната Атанас Запрянов е получил благословия да остане и че се доверява на няколко души заради тяхната евроатлантическа ориентация.