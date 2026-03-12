IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Огнище на птичи грип е установено във ферма за патици в димитровградско село

В животновъдният обект в Каснаково се отглеждат около 30 000 патици - мюлари, които унищожават

12.03.2026 | 10:45 ч. Обновена: 12.03.2026 | 11:01 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Огнище на птичи грип е установено във ферма за патици в димитровградското село Каснаково, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев. В животновъдният обект се отглеждат около 30 000 патици - мюлари. Той е подобект на птицекомбината до хасковското село Войводово с около 100 000 патици - мюлари, което бе поразен от инфлуенца  от щам Н5N1 в началото на март. 

Започнаха мероприятия по хуманното унищожаване на птиците, след което ще бъде предприета цялостна дезинфекция, уточни Илиев. Разпоредени са мерки за биосигурност - определят се трикилометрова защитна и десеткилометрова надзорна зони. Въвеждат се ограничения за придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца. Забранява се организирането и провеждането на пазари, изложби и други събирания на птици, както и разселването на пернати за подновяване на дивечовия запас.

Собствениците на фермата ще бъдат обезщетени, започват и клинични прегледи в определените зони.  

птичи грип огнище ферма патици димитровградско село
